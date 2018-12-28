В Воронежской области бывшего гаишника будут судить за возбуждение дела на невиновного водителя

СЕГОДНЯ 16:21 2018-12-28T16:21:48+03:00

Он добыл его персональные сведения и подготовил «липу»

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело по части 3 статьи 303 УК РФ «Фальсификация доказательств» в отношении 39-летнего бывшего инспектора ГИБДД.

По версии следствия, инспектор остановил на дороге 33-летнего водителя, переписал его персональные данные. А потом, по всей видимости для улучшения отчетности, использовал их для того, чтобы сделать липовый административный протокол за непрохождение медосвидетельствования на состояние опьянения.

Непонятно, на что рассчитывал инспектор, но вскоре его нехитрую аферу раскрыли. Уголовное дело, возбужденное на основании материалов УФСБ и СК, направили в мировой суд Павловского района. Экс-полицейскому грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо даже арест на срок до четырех месяцев.