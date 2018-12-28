Воронежские гаишники спасли замерзавшую на трассе женщину с ребенком

СЕГОДНЯ 16:20 2018-12-28T16:23:34+03:00

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Жительница Московской области Людмила Васильевна выразила благодарность гаишникам из Воронежской области. Женщина рассказала, что в декабре посреди ночи она застряла на безлюдной дороге где-то между Новохоперском и селом Елань-Колено. Автомобиль сломался - как пояснил водитель, порвался ремень ГРМ.

- На пустующей дороге в мороз мы были фактически обречены. Около часа мы безуспешно пытались останавливать изредка проезжающие автомобили. Моя внучка замерзла и начала капризничать. Водитель хотел идти к ближайшему населенному пункту, но побоялся оставлять меня с ребенком на безлюдной дороге, - приводят слова женщины в ГУ МВД по Воронежской области.

По счастью, в этот момент мимо проезжал экипаж ДПС. Сотрудники полиции сначала посадили замерзащих пассажиров в служебный автомобиль, отогрели, а затем отбуксировали сломанную машину в ближайший населенный пункт. В ту же ночь стражи порядка помогли найти необходимые запчасти и мастера, который выполнил ремонт. Женщину и ее внучку напопили чаем.