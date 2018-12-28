В Воронеже адвоката поймали на взятке в 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:57 2018-12-28T16:04:00+03:00

Он обещал клиенту, что за 400 тысяч рублей «уговорит» сотрудников Следственного комитета не возбуждать уголовное дело

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Сотрудники Следственного комитета на основании материалов регионального УФСБ возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего адвоката. Его подозревают в преступлении, подпадающем под ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество».

По версии следствия, в начале декабря к адвокату пришел мужчина и попросил юридической помощи. Над потенциальным клиентом висела угроза возбуждения уголовного дела за мошенничество. И, надо же, судя по всему, он напоролся на коллегу.

Адвокат предложил 100 тысяч заплатить ему за работу, а еще 400 тысяч пообещал «сунуть» работникам Следственного комитета, чтобы те не возбуждали уголовное дело. На самом деле все полмиллиона он хотел положить в свой карман. Однако при получении денег в четверг, 27 декабря, адвоката задержали сотрудники УФСБ и СК.

- В ходе осмотра места происшествия сотрудник СК изъял деньги и допросил свидетелей. С адвокатом сейчас проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Александр Медведев.