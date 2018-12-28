2018-12-28T15:40:45+03:00
Общество

Воронежская управляющая компания задолжала за электричество 2,2 миллиона рублей

По данным прокуратуры, в УК не спешат взыскивать долги с нежелающих платить «коммуналку» жильцов
Юрий КОЗЛОВ
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Прокуратура Ленинского района проверила работу управляющей компании «Новый город», обслуживающую дома №88е по улице 20-летия Октября, №№31а, 43, 45б на ул. Ворошилова, №25 по ул. Маршала Неделина, №15а на ул. Моисеева и №№52а, 58а по ул. Чапаева.

Оказалось, что у УК накопился долг перед ПАО «ТНС энерго Воронеж», переваливший за 2,2 миллиона рублей. При дальнейшем разбирательстве сотрудники прокуратуры выяснили, что специалисты управляющей компании почему-то не подавали иски в суд на жильцов-должников.

- В отношении руководителя ООО «Управляющая компания «Новый город» возбудили административное дело по части 2 ст.14.1.3. КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Мировой судья судебного участка № 3 в Ленинском районе обязал директора УК заплатить штраф - 50 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Ленинского района.

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