Замдиректора воронежского техникума рискует угодить в тюрьму на 8 лет

СЕГОДНЯ 15:34 2018-12-28T15:36:04+03:00

Его подозревают во взятках на сумму более 100 тысяч рублей

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64-летнего заместителя директора одного из воронежских техникумов обвиняют в получении взятки. Как сообщают в СУ СКР по Воронежской области, правоохранителям известно о девяти преступлениях.

- В мае 2018 года заместитель директора техникума по учебно-производственной работе получил в качестве взятки 108 тысяч рублей. Эту сумму он получил от девяти лиц, - комментируют следователи.

Студенты принесли деньги за выдачу свидетельства о прохождении обучения по профессии "Электрогазосварщик", хотя на деле экзаменов не сдавали.

- Вина заместителя директора подтверждается материалами, предоставленными сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области, показаниями свидетелей, протоколами осмотров, а также иными доказательствами, - добавляют в СУ СКР по Воронежской области. - Подозреваемому грозит до восьми лет заключения.