2018-12-28T15:21:50+03:00
Общество

Рождественская традиция: в Воронеже перекроют одну из улиц

Как всегда, в начале года туда нельзя будет проехать машинам из-за богослужения
Юрий КОЗЛОВ
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Схема перекрытия.Схема перекрытия.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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Улицу с роскошным названием Освобождение труда перекроют из-за богослужения в честь Рождества Христова. С 22.00 6 января до 5.00 7 января на промежутке от улицы Сакко и Ванцетти нельзя будет проехать машинам. Впрочем, делают это из года в год.

Забавно, кстати, что масштабное богослужение проводят на пересечении улиц, названия которых связано с революцией, отрицавшей всякую религию.

Напомним также, что – с 6:00 31 декабря до 6:00 1 января будет запрещена парковка транспорта на площади Ленина и улице Платонова (от улицы Кирова до улицы Станкевича);

с 15:00 31 декабря до 6:00 1 января будет закрыто движение по улице Плехановской (от улицы Дзержинского до улицы Пушкинской); площади Ленина (от дома № 58 на проспекте Революции («Утюжок») вдоль Кольцовского сквера со стороны театра оперы и балета до пересечения с улицей Платонова и со стороны Воронежской областной библиотеки им. Никитина от улицы Платонова до улицы Плехановской);

с 6:00 2 января до 19:00 7 января запретят парковку а также со 2 по 7 января ежедневно с 13:00 до 18:00 будут закрывать движение по участку площади Ленина (со стороны Воронежской областной библиотеки им. И.С. Никитина от улицы Платонова до улицы Плехановской).

Кроме того, с 15:00 31 декабря до 6:00 1 января изменят путь множества автобусов, едущих через центр города.

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