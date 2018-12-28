Список особо охраняемых территорий Воронежа пополнился четырьмя адресами

СЕГОДНЯ 15:19 2018-12-28T15:19:32+03:00

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В этом году список особо охраняемых территорий Воронежа пополнился четырьмя новыми объектами. После комплексного обследования экологи приняли решение включить в перечень лесопарк по улице 45-ой Стрелковой Дивизии (3,32 га), парк «Оазис» (2,6 га), сквер «Дубрава» (2,7 га) и бульвар по улице Орджоникидзе (0,95 га).

- Эти территории имеют высокое рекреационное, эстетическое и культурное значение для населения города, - отметили в городском управлении экологии. - Природоохранная значимость лесопарка по ул. 45-й Стрелковой Дивизии, парка «Оазис» и сквера «Дубрава» обусловлена наличием сформировавшейся экосистемы с деревьями старше 40-50 лет. Такого рода территории представляют собой ценный полигон для научно-просветительской деятельности, дающий возможность изучить состояние окружающей среды города. Бульвар по ул. Орджоникидзе имеет несомненную рекреационную, эстетическую и культурную значимость для населения города.

Таким образом количество особо охраняемых территорий в Воронеже достигло 30. Их общая площадь составляет 7593 га областного значения и 2684 га – федерального значения.