Водитель, погубивший пятилетнюю девочку и ее семью на воронежской трассе, отправится в колонию

СЕГОДНЯ 15:02 2018-12-28T15:03:20+03:00

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26-летний житель Дагенстана признан виновником страшной аварии в Верхнемамонском районе. Жертвами этого ДТП стали четверо: 29-летние муж и жена, их пятилетняя дочь и 68-летняя мама супруги.

Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, в сентябре на трассе М-4 "Дон" обвиняемый на "Фольксваген-Поло" пошел на обгон нескольких попутных грузовиков. На встречной с ним не разъехалась легковушка "Додж". Чтобы избежать столкновения, ее водитель ушел на обочину. Там случился занос, иномарку выбросило на встречную - прямо под грузовик. Все, кто был в легковом автомобиле - погибли.

Во время следствия выяснилось, что виновник даже не остановился и поехал дальше - в сторону столицы. Нашли его уже в Москве.

- Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, суд обязал его выплатить 3 миллиона рублей родственникам погибших, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.