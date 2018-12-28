2018-12-28T14:55:11+03:00
Общество

В Воронеже на Плехановской едва не умерли от газа еще трое

16 декабря на этой улице погибли двое молодых людей, снимавших квартиру
Юрий КОЗЛОВ
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Старая гофра едва не стала причиной трагедии.Старая гофра едва не стала причиной трагедии.Фото: предоставлено Воронежским областным отделением ВДПО.
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Едва не повторилась трагедия, случившаяся на улице Плехановской 16 декабря. Напомним, там обнаружили мертвыми 28-летнего воронежца и его 24-летнюю подругу, они снимали жилье.

Сейчас возникла похожая ситуация – и вновь со съемным жильем на Плехановской и газовой колонкой. Молодая мама, арендовавшая квартиру и жившая там вместе с четырехлетним ребенком и пожилым отцом, почувствовала запах газа и вызвала специалистов ВДПО.

Работники Всероссийского добровольного пожарного общества приехали и увидели, что тонкая алюминиевая гофра, по которой отводились от газовой колонки продукты горения, была полна сажи и почти прогорела изнутри от пламени. Пожар предотвратила только плитка, которой было обложено это место. В итоге вместо гофры специалисты ВДПО поставили новый газоход из нержавеющей стали.

Специалисты ВДПО поставили новый газоход из нержавейки. Фото: предоставлено Воронежским областным отделением ВДПО.

Специалисты ВДПО поставили новый газоход из нержавейки.Фото: предоставлено Воронежским областным отделением ВДПО.

Фото: предоставлено Воронежским областным отделением ВДПО.

В ВДПО констатируют, что часто в сдаваемых квартирах неисправно газовое оборудования, а новые жильцы его не проверяют.

Чтобы трагедия на Плехановской 16 декабря стала последней, воронежцев, сдающих жилье, призывают помнить, что неисправный газ может в итоге обернуться для них уголовным делом. А жильцам советуют обязательно обеспечить достаточный приток воздуха для работы газового оборудования (открывать форточку или окно, если сильный мороз, то часто проветривать) и не оставлять котел и колонку без присмотра.

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