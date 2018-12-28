2018-12-28T13:59:29+03:00
Общество

В Воронеже вечером 31 декабря снова засветится фонтан в Кольцовском сквере

Специалисты «РВК-Воронеж» обещают, что гореть он будет еще ярче
Юрий КОЗЛОВ
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Так будет выглядеть обновленный фонтан.Так будет выглядеть обновленный фонтан.Фото: с сайта ООО "РВК-Воронеж".
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Фонтан в Кольцовском сквере, который планировали законсервировать из-за износа, заработает 31 декабря. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж».

Технику для восстановления фонтана привезли из Москвы. Она обошлась в сумму около 300 тысяч рублей. Специалисты «Водоканала» установили новые светодиодные дуги и более надежные автоматические выключатели с защитой от ударов током. При ударе или повреждении электросети фонтан мгновенно погаснет.

- На помосте в центре чаши мы смонтируем имитирующие струи воды неоновые «дуги» размахом восемь метров. Светодиоды будут гореть ярче прежних. При этом хочу напомнить воронежцам, что каким бы ни было надежным оборудование, с электрическим напряжением лучше не шутить, - предупредил главный энергетик ООО «РВК-Воронеж» Евгений Башкирев.

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