В Воронеже детское отделение поликлиники № 1 через 9 месяцев переедет на улицу Карла Маркса

СЕГОДНЯ 13:39 2018-12-28T13:40:07+03:00

Так будет выглядеть фасад обновленного здания на улице Карла Маркса. Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

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Детское отделение поликлиники № 1вскоре переедет из дома на № 59 на улице 20 лет ВЛКСМ на Карла Маркса, 36 – туда, где раньше располагалась больница № 17. Там сейчас идет реконструкция, на нее потратят около 200 миллионов рублей.

Когда ремонт закончится, в обновленном здании разместят Центр помощи матерям и детям. В нем будет детская поликлиника, рассчитанная на 150 посещений в смену (1-3 этажи, правое крыло здания); дневной педиатрический стационар детской поликлиники на 7 коек (3 этаж); два Центра - охраны зрения и здоровья для детей (2 этаж). Кроме того, там разместят женскую консультацию, рассчитанный на 98 посещений в смену (1-3 этажи, левое крыло здания) и дневной стационар женской консультации на 12 коек (3 этаж).

В здании будете работать пассажирский лифт грузоподъемностью 1000 кг. На каждом этаже будут предусмотрены безопасные зоны для людей с ограниченными возможностями.

Переезд запланирован на сентябрь 2019 года.