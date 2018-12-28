2018-12-28T13:40:26+03:00
Общество

Воронеж и Калининград свяжут прямые рейсы

Выполнять их будет Bombardier CRJ200 с 50 пассажирскими креслами
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Рейсы расписаны до 30 мартаРейсы расписаны до 30 мартаФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Со 2 февраля следующего года авиакомпания "РусЛайн" планирует открыть прямое авиасообщение между Воронежем и Калининградом. Об этом сообщают в пресс-службе калининградского аэропорта "Храброво".

Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Программа полетов запланирована до 30 марта. Самолет из Калининграда в Воронеж будет летать по вторникам и пятницам. Вылет из Воронежа намечен на 23.40, прибытие в Калининград – в 00.40, обратный вылет - через час, прибытие в Воронеж - в 04.40. (Время для всех аэропортов указано местное.) Для этих рейсов выбраны Bombardier CRJ200 с 50 пассажирскими креслами на борту.

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