Воронеж и Калининград свяжут прямые рейсы

СЕГОДНЯ 13:35 2018-12-28T13:40:26+03:00

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Со 2 февраля следующего года авиакомпания "РусЛайн" планирует открыть прямое авиасообщение между Воронежем и Калининградом. Об этом сообщают в пресс-службе калининградского аэропорта "Храброво".

Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Программа полетов запланирована до 30 марта. Самолет из Калининграда в Воронеж будет летать по вторникам и пятницам. Вылет из Воронежа намечен на 23.40, прибытие в Калининград – в 00.40, обратный вылет - через час, прибытие в Воронеж - в 04.40. (Время для всех аэропортов указано местное.) Для этих рейсов выбраны Bombardier CRJ200 с 50 пассажирскими креслами на борту.