2018-12-28T13:09:19+03:00
Общество

Кошки против собак: каких питомцев больше всего любят воронежцы

Данные портала объявлений показывают, что одни питомцы серьезно уступают другим
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Пока собаки, увы, уступают в популярностиПока собаки, увы, уступают в популярностиФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Аналитики "Авито" сообщили, что в 2018 году через этот сайт в Воронеже было продано на 20% больше кошек, чем собак. Результаты не сильно отличаются от прошлого года. Тогда кошек продавали на 24% чаще.

Как истолковать эти результаты? С одной стороны, представители семейства кошачьих популярнее - их больше. С другой стороны, раз воронежцы продают кошек - значит, они им не нужны?

Любопытно, что средняя цена собак в три раза больше средней цены усатых-полосатых: около 11 тысяч рублей против трех с половиной тысяч. Любимыми породами воронежцев стали шпиц и шотландская кошка. При этом в целом по России собак приобрели на 7% больше, чем кошек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лапа помощи: как собака-проводник выручает незрячего воронежца

С молчаливым вниманием хозяина слушает лабрадор по имени Байра. Она из тех собак, в глазах которых отражается знание некой грустной тайны этого мира. К ней хочется обратиться по имени-отчеству; если она приоткрывает пасть, кажется, что услышишь не лай, а цитату из Гегеля... (Читать далее.)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже вечером 31 декабря снова засветится фонтан в Кольцовском сквере
В Воронеже детское отделение поликлиники № 1 через 9 месяцев переедет на улицу Карла Маркса
Воронеж и Калининград свяжут прямые рейсы
«Все для праздника»: Банк «Возрождение» запустил акцию по возврату комиссий по кредитным картам
Белгородские мошенники "уводили" у воронежских фирм "ГАЗели" и "крузаки"
Многодетным семьям официально разрешили бесплатно парковаться в центре Воронежа
Перед Новым годом федеральная казна перечислила воронежским аграриям 2,3 млрд рублей
Ирония судьбы или без легкого пара: в Воронеже сгорела баня
В Воронеже классическая выпивка на троих закончилась грабежом
В Воронеже иномарка сбила девочку
В Воронеже выглянуло солнце, а Гидрометцентр объявил желтую опасность тумана
В Воронеже просят помочь найти водителя, сбившего девушку
В центре Воронежа после капремонта подвал дома заполонили полчища мух
Нападающий воронежского «Бурана» Аслан Раисов перешел в московское «Динамо»
В центре Воронежа мужчина снял цепи, мешавшие людям пройти
В Воронеж на выходных придет настоящая русская зима
Вернуть холодную воду в воронежскую многоэтажку могут в течение суток, а не после новогодних каникул
С февраля Воронеж и Калининград свяжут прямые авиарейсы
Жильцов воронежской многоэтажки оставили без холодной воды на все новогодние каникулы
На пожаре в доме под Воронежем погиб пенсионер
Определили лучших спортсменов Воронежской области 2018 года
"Газпром межрегионгаз Воронеж" оштрафовали за отсутствие отопления в домах
В новогодние праздники в Воронеже ограничат парковку и изменят маршруты автобусов
Воронежский Росприроднадзор возглавил Вячеслав Перегудов
В Воронеже чиновники поздравили с Новым годом представителей общественного самоуправления
В Воронеже клиент ограбил таксиста
За взятку в 100 тысяч рублей воронежский пристав может провести 8 лет в тюрьме