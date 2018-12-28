Кошки против собак: каких питомцев больше всего любят воронежцы

СЕГОДНЯ 13:08 2018-12-28T13:09:19+03:00

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Аналитики "Авито" сообщили, что в 2018 году через этот сайт в Воронеже было продано на 20% больше кошек, чем собак. Результаты не сильно отличаются от прошлого года. Тогда кошек продавали на 24% чаще.

Как истолковать эти результаты? С одной стороны, представители семейства кошачьих популярнее - их больше. С другой стороны, раз воронежцы продают кошек - значит, они им не нужны?

Любопытно, что средняя цена собак в три раза больше средней цены усатых-полосатых: около 11 тысяч рублей против трех с половиной тысяч. Любимыми породами воронежцев стали шпиц и шотландская кошка. При этом в целом по России собак приобрели на 7% больше, чем кошек.

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