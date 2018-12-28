2018-12-28T13:37:55+03:00
Происшествия

Белгородские мошенники "уводили" у воронежских фирм "ГАЗели" и "крузаки"

Подозреваемые входили в доверие и забирали технику без предоплаты
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива МВДФото из архива МВД
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В Воронеже задержали банду мошенников, похитивших у воронежских предпринимателей семь автомобилей. Подозреваемых - пятеро, им от 21 до 58 лет, все они - жители Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

- На протяжении осени подозреваемые созванивались с представителями торговых организаций, входили доверие, а потом договаривались о заключении договора по закупке техники. После этого направляли эвакуатор, которому вручали фиктивную доверенность. Оплатить товар обещали через десять дней - якобы из-за трудностей перевода средств, - комментирует Наталья Куликова.

Аппетиты у мошенников были нескромные. Они похитили семь автомобилей, в числе которых "ГАЗель", "Шевроле-Нива" и даже "Тойота Ленд Крузер 200". Не брезговали и другими товарами - например, отделочными материалами. Общая сумма ущерба - порядка 17 миллионов рублей.

Мужчин задержали, когда они безуспешно попытались увезти дорогую сельхозтехнику. Во время обысков у подозреваемых изъяли 20 телефонов, 40 сим-карт, 8 ноутбуков, 2 компьютера и планшет. Мужчинам грозит до десяти лет заключения.

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