Многодетным семьям официально разрешили бесплатно парковаться в центре Воронежа

СЕГОДНЯ 12:30 2018-12-28T13:11:04+03:00

Впрочем, реально пользоваться этой льготой можно будет только с января

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В пятницу, 28 декабря, на сайте мэрии Воронежа разместили постановление, официально закрепившее то, о чем говорилось давно. А именно – многодетные семьи, а также участники Великой Отечественной и бывшие узники концлагерей и гетто получат право на бесплатную парковку. На одно место.

Льгота полагается одному из родителей (в том числе приемному), а также опекунам и попечителям. И будет действовать, пока несовершеннолетних детей в семье будет как минимум три. А вот регламент оформления разрешения на бесплатную парковку пока дорабатывается. Ориентировочно, он будет известен в январе. Тогда же, по логике, будут выдавать первые льготные парковочные разрешения в офисах МФЦ «Мои документы», либо «Городских парковок» (улица Пирогова, 87).

Напомним, с инициативой о бесплатных парковках для многодетных семей выступил мэр Воронежа Вадим Кстенин после того, как в соцсетях начали сыпаться жалобы на то, что детей на занятия стало возить совсем уж накладно. А вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин вскоре пообещал, что соответствующие изменения в закон вступят в силу в третьей декаде декабря.

Напомним, час парковки в центре Воронежа стоит 40 рублей, за его неплату грозит штраф – 1,5 тысячи рублей.

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Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.