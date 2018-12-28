2018-12-28T11:54:21+03:00
Общество

Перед Новым годом федеральная казна перечислила воронежским аграриям 2,3 млрд рублей

Деньги получили компании Штефана Дюрра и Николая Ольшанского, а также тепличный комплекс «Родина» в Семилукском районе
Яков СТРОГОВ
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Кому-то достанется крупный куш, кому-то - помельче.Кому-то достанется крупный куш, кому-то - помельче.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Правительство России направило в Воронежскую область материальную помощь в размере 2,3 миллиарда рублей. Львиную ее часть – 1,7 миллиарда – получат четыре молочных комплекса компании «Эко-Нива» Штефана Дюрра, организация «Дон-Агро» бывшего министра по производству минеральных удобрений СССР, а с 2011-го по 1 марта 2013 года сенатора Николая Ольшанского и крупный тепличный комплекс «Родина» в Семилукском районе. Оставшиеся 600 миллионов получат множество более мелких предпринимателей.

Всего на сельское хозяйство Воронежской области за 2018 год из федеральной казны выделили 12,2 миллиарда рублей.

По-своему трогательно выглядит информация из регионального АПК о том, что чиновникам пришлось сильно попотеть (чуть ли не спать ночами), чтобы оформить все необходимые бумаги до праздников. Ну так инвестпроекты такие, что грех не потрудиться ударно.

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