Ирония судьбы или без легкого пара: в Воронеже сгорела баня
Пожар случился на улице Жигулина
Баню уже потушили, на месте пожара на Украинской еще работают сотрудники МЧС.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 28 декабря, в Железнодорожном районе в 4.33 загорелась баня на улице Жигулина. Пожар потушили в 5.13. Огонь повредил внутренние помещения на площади 30 квадратных метров. По оперативной информации, пострадавших нет. Местным любителям попариться под Новый год придется искать новое место для отдыха.
В 9.18 сообщили еще об одном пожаре в Железнодорожном районе – на этот раз на улице Украинской. Там горит мансарда на площади 20 квадратных метров. На месте ЧП работают 36 пожарных, приехавших на 11 машинах. По предварительным данным, пострадавших нет.