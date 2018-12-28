Ирония судьбы или без легкого пара: в Воронеже сгорела баня

СЕГОДНЯ 11:22 2018-12-28T11:22:57+03:00

Баню уже потушили, на месте пожара на Украинской еще работают сотрудники МЧС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В пятницу, 28 декабря, в Железнодорожном районе в 4.33 загорелась баня на улице Жигулина. Пожар потушили в 5.13. Огонь повредил внутренние помещения на площади 30 квадратных метров. По оперативной информации, пострадавших нет. Местным любителям попариться под Новый год придется искать новое место для отдыха.

В 9.18 сообщили еще об одном пожаре в Железнодорожном районе – на этот раз на улице Украинской. Там горит мансарда на площади 20 квадратных метров. На месте ЧП работают 36 пожарных, приехавших на 11 машинах. По предварительным данным, пострадавших нет.