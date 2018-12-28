2018-12-28T10:51:09+03:00
Происшествия

В Воронеже классическая выпивка на троих закончилась грабежом

У мужчины отобрали две тысячи рублей
Юрий КОЗЛОВ
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На днях в дежурную часть городского отдела полиции № 3 пришел 26-летний воронежец и сказал, что его ограбили. Стражи порядка выяснили, что он познакомился около одного из супермаркетов на Ленинском проспекте с двумя мужчинами. По старой недоброй русской традиции новые знакомые решили сообразить на троих. А чтобы им никто не мешал, решили сделать это в парке Авиастроителей.

Там все пошло далеко не по мирному сценарию. Мужчины, разгоряченные спиртным, поссорились. Один из них ударил другого по голове, отобрал две тысячи рублей и убежал.

Полицейские быстро нашли вора. Им оказался 28-летний воронежец, уже судимый за аналогичные преступления. Стражи порядка предъявили ему записи с камер видеонаблюдения, и мужчина признал свою вину. Его отправили в следственный изолятор и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы).

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