В Воронеже классическая выпивка на троих закончилась грабежом
На днях в дежурную часть городского отдела полиции № 3 пришел 26-летний воронежец и сказал, что его ограбили. Стражи порядка выяснили, что он познакомился около одного из супермаркетов на Ленинском проспекте с двумя мужчинами. По старой недоброй русской традиции новые знакомые решили сообразить на троих. А чтобы им никто не мешал, решили сделать это в парке Авиастроителей.
Там все пошло далеко не по мирному сценарию. Мужчины, разгоряченные спиртным, поссорились. Один из них ударил другого по голове, отобрал две тысячи рублей и убежал.
Полицейские быстро нашли вора. Им оказался 28-летний воронежец, уже судимый за аналогичные преступления. Стражи порядка предъявили ему записи с камер видеонаблюдения, и мужчина признал свою вину. Его отправили в следственный изолятор и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы).