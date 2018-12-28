2018-12-28T11:24:37+03:00
Происшествия

В Воронеже иномарка сбила девочку

ДТП случилось на переулке Бабушкина
Юрий КОЗЛОВ
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Девочку отвезли в больницу, там ей оказали первую помощь и отпустили домой.Девочку отвезли в больницу, там ей оказали первую помощь и отпустили домой.Фото: из архива «КП»
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В четверг, 27 декабря, в 16.25 в Коминтерновском районе на переулке Бабушкина произошло ДТП, в котором пострадала школьница.

В городском отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что 13-летнюю девочку сбил «Фольксваген-Поло», ехавший со стороны Транспортной в направлении улицы Вокзальной. Школьница шла по обочине дороги справа по ходу движения автомобиля. Девочку увезли в областную детскую клиническую больницу № 2. Там ей диагностировали ушиб левого колена, оказали первую помощь и отпустили домой. Почему 34-летний водитель иномарки не затормозил или не объехал школьницу, выясняют сотрудники ГИБДД.

Напомним, 27 декабря в 18.10 у ТЦ «Твой дом» машина сбила девушку. Водитель скрылся. Девушка в состоянии шока не запомнила ни номера, ни цвет авто. Тем, у кого есть запись видеорегистратора момента аварии, просят сообщить об этом по телефону 89515632137 или в комментариях к посту на паблике «Типичный Воронеж».

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