В Воронеже выглянуло солнце, а Гидрометцентр объявил желтую опасность тумана

СЕГОДНЯ 09:57 2018-12-28T10:02:05+03:00

Туман может появиться в Воронеже и области до 18.00. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Впрочем, прогноз действует до вечера, может, что-то изменится

Изменить размер текста: A A

Предостережение воронежцам дали синоптики на сайте Гидрометцентра России. По данным карты, в Воронежской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Предостережение актуально до 18.00 пятницы, 28 декабря.

Любопытно, что сейчас в Воронеже впервые за долгое время надолго выглянуло из-за облаков солнце. На туман пока даже намека нет. Но дождемся вечера – все же прогноз составляли люди ученые. Проверим…

На всякий случай повторяем призыв синоптиков быть осторожными на дорогах. Учитывая возросшее количество трагических ДТП, эта мера предосторожности точно не помешает.