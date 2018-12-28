В Воронеже выглянуло солнце, а Гидрометцентр объявил желтую опасность тумана
Впрочем, прогноз действует до вечера, может, что-то изменится
Туман может появиться в Воронеже и области до 18.00.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Предостережение воронежцам дали синоптики на сайте Гидрометцентра России. По данным карты, в Воронежской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Предостережение актуально до 18.00 пятницы, 28 декабря.
Любопытно, что сейчас в Воронеже впервые за долгое время надолго выглянуло из-за облаков солнце. На туман пока даже намека нет. Но дождемся вечера – все же прогноз составляли люди ученые. Проверим…
На всякий случай повторяем призыв синоптиков быть осторожными на дорогах. Учитывая возросшее количество трагических ДТП, эта мера предосторожности точно не помешает.