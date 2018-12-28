В Воронеже просят помочь найти водителя, сбившего девушку

СЕГОДНЯ 09:30 2018-12-28T09:40:57+03:00

Девушка в шоке, она не запомнила ни номера машины, ни даже ее цвета. Скорая отвезла ее в больницу. Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

В паблике «Типичный Воронеж» появилась просьба о помощи. Полина Коробова сообщила, что в четверг, 27 декабря, в 18.10 возле ТЦ «Твой дом» машина сбила девушку.

По словам Полины, водитель скрылся с места аварии. Девушку увезли в больницу. Она была в состоянии шока и не запомнила ни номер машины, ни даже ее цвет. Вся надежда на то, что момент аварии попал на чей-то регистратор.

В ГИБДД сообщили, что пока данных по этой аварии у них нет.