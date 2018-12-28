2018-12-28T09:40:57+03:00
Происшествия

В Воронеже просят помочь найти водителя, сбившего девушку

ДТП случилось 27 декабря у торгового центра «Твой дом»
Юрий КОЗЛОВ
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Девушка в шоке, она не запомнила ни номера машины, ни даже ее цвета. Скорая отвезла ее в больницу.Девушка в шоке, она не запомнила ни номера машины, ни даже ее цвета. Скорая отвезла ее в больницу.Фото: из архива «КП»
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В паблике «Типичный Воронеж» появилась просьба о помощи. Полина Коробова сообщила, что в четверг, 27 декабря, в 18.10 возле ТЦ «Твой дом» машина сбила девушку.

По словам Полины, водитель скрылся с места аварии. Девушку увезли в больницу. Она была в состоянии шока и не запомнила ни номер машины, ни даже ее цвет. Вся надежда на то, что момент аварии попал на чей-то регистратор.

В ГИБДД сообщили, что пока данных по этой аварии у них нет.

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