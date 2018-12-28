В центре Воронежа после капремонта подвал дома заполонили полчища мух
В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Анатолий Тименин разместил видео, где он пальцем двигает по полу подвалу противнейшую живую массу личинок мух. Сильно восприимчивые девушки в комментариях высказывают протест, что вообще можно трогать эту мерзость.
Однако если отбросить брезгливость в сторону, мужчина сообщил о реальной проблеме. По его словам, в подвале дома № 1 на улице Кирова течет канализация, из-за чего покрыты плесенью стены, гниют трубы, а пол покрыт вот этим самым месивом.
По утверждению Анатолия, месяцы борьбы с местной управляющей компанией ни к какому результату не привели. Автор поста также сообщил, что в доме недавно сделали капремонт.
Мухи в подвале дома на улице Кирова.Анатолий Тименин, Типичный Воронеж.