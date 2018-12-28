В центре Воронежа после капремонта подвал дома заполонили полчища мух

СЕГОДНЯ 09:09 2018-12-28T09:09:28+03:00

Мухи, мухи везде, чтоб им пусто... Фото: Анатолий Тименин, Типичный Воронеж.

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В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Анатолий Тименин разместил видео, где он пальцем двигает по полу подвалу противнейшую живую массу личинок мух. Сильно восприимчивые девушки в комментариях высказывают протест, что вообще можно трогать эту мерзость.

Однако если отбросить брезгливость в сторону, мужчина сообщил о реальной проблеме. По его словам, в подвале дома № 1 на улице Кирова течет канализация, из-за чего покрыты плесенью стены, гниют трубы, а пол покрыт вот этим самым месивом.

По утверждению Анатолия, месяцы борьбы с местной управляющей компанией ни к какому результату не привели. Автор поста также сообщил, что в доме недавно сделали капремонт.