2018-12-28T09:13:55+03:00
Спорт

Нападающий воронежского «Бурана» Аслан Раисов перешел в московское «Динамо»

Впрочем, он может и вернуться в стан «ураганных»
Юрий КОЗЛОВ
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Раисов ушел, но может еще вернуться.Раисов ушел, но может еще вернуться.Фото: с сайта ХК «Буран»
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В Твиттере КХЛ разместили пост о том, что московское «Динамо» заключило однолетний контракт с нападающим «Бурана» Асланом Раисовым. Договор двусторонний. А, значит, Аслан может и вернуться в воронежский клуб, если что-то в новой команде пойдет не так.

Напомним, Аслан Раисов приходил в «Буран» дважды. И оба раза становился одним из лучших бомбардиров «ураганных». Перед вторым пришествием в «Буран» Аслан результативно играл и за карагандинскую «Сарыарку» - в 10 матчах четыре гола и две результативные передачи. А потом за 24 матча за «Буран» на счету Раисова шесть голов и 18 голевых передач.

Ранее Аслан Раисов дважды был на просмотре в КХЛ – в хабаровском «Амуре» и в «Югре» (Ханты-Мансийск), но пока так и не провел в высшем дивизионе российского хоккея ни одного матча.

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