В центре Воронежа мужчина снял цепи, мешавшие людям пройти

СЕГОДНЯ 08:23 2018-12-28T09:11:21+03:00

Девушкам особенно трудно шагать через такие преграды. Фото: кадр с видео

Изменить размер текста: A A

В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Арик Киланянц разместил два видео. Оба коротких. На одном люди вынуждены проходить улицу 20-летия Октября, переступая через непонятно для чего развешанные цепи. Особенно удобно это делать женщинам на каблуках. На втором видео рука, как видно, самого Арика, эту цепь демонтирует.

В большинстве комментариев на видео этот поступок поддерживают. Лишь один пост был с критикой. Василий Теркин иронизирует: погнали ломать ограждения жилых зон, перекапывать дороги, сносить дома. Борис Арбузов резонно написал: Столбики стоят норм-авто не проедет,но зачем цепь-то? Вике Стрыгиной понравилась решимость противника цепей: Хоть кто-то взял и сделал, а не ныл в комментариях.

Арик Киланянц сообщил, что цепи снова повесили. Но он-то уже знает, что с ними делать...