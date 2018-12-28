В Воронеж на выходных придет настоящая русская зима

СЕГОДНЯ 07:47 2018-12-28T08:48:28+03:00

Ура! На Новый год у нас будет настоящая зима. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В последние выходные 2018-го синоптики обещают сильный холод, и как раз 31 декабря немного потеплеет

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В Воронежском гидрометцентре рассказали, какой будет новогодняя ночь. Не только она, конечно, но и ближайшие дни.

- К нам идет циклон с холодными массами с севера, которые двигаются против часовой стрелки. В итоге в нашу область они прилетят с западным ветром, - рассказал Александр Сушков, начальник Воронежского гидрометцентра. – Снова будет идти снег, его уже выпало на 80 процентов больше среднемесячной нормы, к концу декабря, по прогнозам, она будет перекрыта вдвое. До рекорда, впрочем, далеко. Осадки в таком количестве выпадают, потому что над нашим регионом стоят циклоны, которым некуда сдвинуться. Мешает огромный антициклон, простирающийся над Сибирью, над Волгоградской, Московской и Ленинградской областями. В новогоднюю ночь многие ходят в гости. Так вот, идти придется по холоду, а возвращаться уже по более теплой погоде – уже 1 января столбик термометра поднимется до -5 градусов.

В пятницу, 28 декабря, днем синоптики обещают -10 градусов, подует западный ветер, сохранится пасмурная погода, будет идти снег.

В ночь на субботу, 29 декабря, снег прекратится и похолодает до -14 градусов. Днем будет то выглядывать солнце, то снова будут порхать снежинки. Немного потеплеет – до -12 градусов.

Ночью в воскресенье, 30 декабря, метеорологи прогнозируют сильный мороз – минус 18 градусов. Холод принесет восточный ветер. Днем он сменится южным, и значительно потеплеет – до -12 градусов. Снега не обещают.

И наконец, в ночь на понедельник, 31 декабря, подует юго-западный ветер. Будет не так морозно, как сутки ранее – минус 14 градусов, пойдет небольшой снежок. Схожая погода будет и днем. Правда, довольно сильно потеплеет – до -8 градусов.