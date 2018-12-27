Вернуть холодную воду в воронежскую многоэтажку могут в течение суток, а не после новогодних каникул

СЕГОДНЯ 22:07 2018-12-27T22:07:44+03:00

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Выяснилась причина недельного отсутствия холодной воды в доме № 25 по улице Моисеева. "Комсомолка" писала о том, что, по словам жильцов, отключение должно закончиться лишь после новогодних каникул, во второй половине января. Так отвечали людям в управляющей компании.

Как пояснили в коммунальных службах города, в доме сломался насос, из-за чего холодная вода не поступает на верхние этажи. В управляющей компании заказали новое оборудование, которое скоро должны доставить в Воронеж. По уточненной нами информации, вода должна вернуться в квартиры уже через сутки.