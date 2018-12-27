С февраля Воронеж и Калининград свяжут прямые авиарейсы

СЕГОДНЯ 20:44 2018-12-27T20:44:41+03:00

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Воронеж и самый западный регион России - Калининградскую область - свяжут регулярные авиарейсы. Об этом сообщает пресс-служба воронежского аэропорта. Перевозками замется компания "Руслайн". Улететь в Калининград из Столицы Черноземья можно будет по понедельникам и четвергам.

Время в пути - около часа. Подниматься в воздух в воронежском аэропорту самолеты будут в 23.40, а приземляться на родине Канта - в 00.40. Обратный рейс назначен на 01.40, приземление в Воронеже - в 04.40. Первый перелет состоится 4 фервля.