Жильцов воронежской многоэтажки оставили без холодной воды на все новогодние каникулы

СЕГОДНЯ 19:51 2018-12-27T19:51:19+03:00

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Жители дома № 25 по улице Моисеева рассказали в сети о своей проблеме. Уже неделю у людей нет воды, а горячая течет из-под крана сомнительного качества. В управляющей компании жильцам якобы объяснили, что дело в поломке на территории многоэтажки. Однако ремонт затянулся, и теперь людям сообщили "радостную новость": отключение продлится до второй половины января - то есть, все новогодние каникулы. Соответствующий пост с рассказом о непростой ситуации появился в сообществе "Типичный Воронеж":

- Ни искупаться нормально, ни постираться, а горячая вода противно желтого цвета, страшно использовать! Первоначально в управляющей компании обещали выполнить поломку в ближайшие дни, а сегодня мы узнали: воды не будет до середины января! Вот подарок жителям к Новому Году!

"КП" будет следить за развитием событий.