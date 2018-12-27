На пожаре в доме под Воронежем погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 19:42 2018-12-27T19:42:30+03:00

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В одном из частных домов в Семилуках произошел пожар. ЧП произошло в среду, 26 декабря, днем около половины второго. На место выехали пожарные, они ликвидировали возгорание уже через пятнадцать минут после поступления сообщения о случившемся - в 13.44. Внутри обгоревшей постройки сотрудники МЧС обнаружили тело. Оказалось, что это труп хозяина дома. Погибшему было 63 года.

Точную причину смерти установят при помощи экспертизы. Причину пожара специалистам тоже еще предстоит выяснить.