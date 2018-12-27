2018-12-27T18:16:25+03:00
Спорт

Определили лучших спортсменов Воронежской области 2018 года

Их чествовали в спортивно-культурном центре «Согдиана» [фото + видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Cергей Чернышов (в центре) и награду получил, и станцевал.Cергей Чернышов (в центре) и награду получил, и станцевал.Фото: cspsk-vrn.ru
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Лучших спортсменов Воронежской области по итогам 2018 года наградили в в городском спортивно-культурном центре «Согдиана».

Первое место в рейтинге олимпийских видов спорта занял бобслеист Алексей Стульнев, участник зимней Олимпиады в Пхенчхане. Хотя в Корее он был далек от пьедестала, сам факт участия в Играх позволил остаться лидером среди воронежских спортсменов.

За Алексея Стульнева "отдувался" главный тренер сборной Воронежской области по бобслею Борис Рузин. Фото: cspsk-vrn.ru

За Алексея Стульнева "отдувался" главный тренер сборной Воронежской области по бобслею Борис Рузин.Фото: cspsk-vrn.ru

В число лучших также вошли: Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика), Кирилл Шамшурин (гребля на байдарках и каноэ), Ольга Дуболазова (гребля на байдарках и каноэ), Светлана Игуменова (тхэквондо), Нарек Оганян (греко-римская борьба), Сергей Азарян (прыжки на батуте), Светлана Ершова (тяжелая атлетика), Алексей Востриков (гребля на байдарках и каноэ), Денис Щеглов (парусный спорт), Павел Карачов (парусный спорт), Анна Потокина (велоспорт) и Мария Рыбникова (легкая атлетика).

Светлана Игуменова - уже несколько лет лидер воронежского женского тхэквондо. Фото: cspsk-vrn.ru

Светлана Игуменова - уже несколько лет лидер воронежского женского тхэквондо.Фото: cspsk-vrn.ru

В неолимпийских видах спорта первой на сцену попросили подняться победительницу первенства России, бронзового призера чемпионата России по подводному спорту, двукратную чемпионку Европы Валерию Кузнецову.

Также отличились: Дарья Рудченко (подводный спорт), Александр Киселев (ушу), Валерия Губова (чир спорт), первый победитель Юношеских олимпийских игр в Бразилии по брейк-дансу Сергей Чернышов, Карина Скрыпникова (джиу-джитсу), Ирина Евграфова (бильярдный спорт), Ксения Сидельникова (спортивная акробатика), Елена Кабина (спортивная акробатика), Сергей Клюев, Владимир Радовский и Иван Казаков (планерный спорт).

В сурдолимпийском спорте победителями стали бронзовые призеры первенства Европы по футболу среди спортсменов-инвалидов по слуху: Олег Парфилов, Андрей Хаустов, Антон Тарасов, Дмитрий Савин, Руслан Ибрагимов, Артем Анисимов, Никита Страхов, Александр Чёмин и Стефан Толстопятов.

Выступление Сергея Чернышова "Бамблби" на церемонии награждения лучших спортсменов Воронежской области 2018 года.

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