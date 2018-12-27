"Газпром межрегионгаз Воронеж" оштрафовали за отсутствие отопления в домах
Компания прекратила поставки из-за долгов котельной, в итоге пострадали люди
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В региональном УФАС оштрафовали "Газпром межрегионгаз Воронеж" за оставление жителей без горячей воды. В компании отключили от газоснабжения несколько котельных, снабжавщих горячей водой ряд домов в Новоусманском районе. "Газпром межрегионгаз Воронеж" пришлось выплатить 300 тысяч, а ответственному должностному лицу назначили штраф в 15 тысяч.
Причиной для отключения стала задолженность теплосетевой компании перед газовиками. Однако сами жильцы платили по счетам исправно, поэтому прекращение подачи тепла в их жилища, ставшее результатом прекращения поставки газа, было незаконным.