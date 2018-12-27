В новогодние праздники в Воронеже ограничат парковку и изменят маршруты автобусов

СЕГОДНЯ 17:17 2018-12-27T17:19:57+03:00

Лучше заранее спланировать свою дорогу

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В пресс-службе мэрии Воронежа сообщили о движении общественного транспорта в центре города в новогодние праздники.

– с 6:00 31 декабря до 6:00 1 января будет запрещена парковка транспорта на площади Ленина и улице Платонова (от улицы Кирова до улицы Станкевича);

– с 15:00 31 декабря до 6:00 1 января будет закрыто движение по улице Плехановской (от улицы Дзержинского до улицы Пушкинской); площади Ленина (от дома № 58 на проспекте Революции («Утюжок») вдоль Кольцовского сквера со стороны Воронежского государственного театра оперы и балета до пересечения с улицей Платонова и со стороны Воронежской областной библиотеки им. И.С. Никитина от улицы Платонова до улицы Плехановской);

– с 6:00 2 января до 19:00 7 января будет запрещена парковка, а также со 2 по 7 января ежедневно с 13:00 до 18:00 будет закрываться движение по участку площади Ленина (со стороны Воронежской областной библиотеки им. И.С. Никитина от улицы Платонова до улицы Плехановской).

Движение автобусов с 15:00 31 декабря до 6:00 1 января будет направлено:

– № 1кс – с улицы 20 лет Октября по улице Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршруту;

– № 1кв, №77к – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршрутам;

– № 104 – с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршруту; в обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту;

– № 5, №50, №88а – с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршрутам; в обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршрутам;

– № 3 – с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, далее по маршруту; в обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту;

– № 25а – с улицы 20 лет Октября по улицам Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, далее по маршруту; в обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту;

– №20м, №70а, №70м, №88 – с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, улице Ленина, далее по маршрутам; в обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршрутам;

– №20, №52 – с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршрутам; в обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршрутам;

– № 33к – с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, улице Ленина, далее по маршруту; в обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту;

– № 23к – с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Плехановской, далее по маршруту; в обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту;

– № 9кс – с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршруту;

– № 9ка – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту;

– № 39 – с улицы Кирова по улицам Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту;

– № 64 – с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту;

– № 22 – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Средне-Московской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршруту;

– № 5а, №37, №69т – с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, далее по маршрутам; в обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршрутам;

– № 93 – с улицы 20 лет Октября по улицам Кольцовской, далее по маршруту;

– №49, №49а, №105, №125 – с улицы 20 лет Октября по улицам Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, далее по маршрутам; в обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршрутам;

– № 80 – с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, далее по маршруту;

– № 37а, №41, №61, №90 – с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршрутам; в обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, далее по маршрутам;

– № 27 – с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, далее по маршруту; в обратном направлении – с улицы Ворошилова по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, Плехановской, далее по маршруту.

Движение троллейбусов с 15:00 31 декабря до 6:00 1 января будет направлено:

– № 7 – с улицы Плехановской по улицам Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту;

– № 4, №8 будут направлены с улицы С. Разина по улице Феоктистова до пересечения с улицами Мира и Ф. Энгельса (круговое движение), после чего проследуют в обратном направлении.

Ежедневно со 2 по 7 января 2018 года с 13:00 до 19:00 движение автобусов будет направляться:

– № 1кс, №3, №5, №20, №20м, №25а, №33к, №37, №39, №50, №52, №70а, №70м, №88, №88а, №93, №104 – с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, площади Ленина, далее по маршрутам;

– № 23к, №49, №49а, №105, №125 – с улицы Кирова по улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, далее по маршрутам.