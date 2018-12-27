Воронежский Росприроднадзор возглавил Вячеслав Перегудов

СЕГОДНЯ 16:25 2018-12-27T16:25:04+03:00

Должность руководителя пустовала почти год в связи с коррупционным скандалом

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Новым главой воронежского областного управления Росприроднадзора стал Вячеслав Перегудов. В прошлом он - начальник отдела государственного экологического надзора и нормирования регионального департамента природных ресурсов и экологии.

К своим новым обязанностям Вячеслав Перегудов приступил 25 декабря. Напомним, уход с поста его предшественника, состоявшийся 22 января, был связан со скандалом. Виктора Ступина освободили от должности в связи с утратой доверия. Прокуратура обнаружила грубейшее нарушение антикоррупционного законодательства: Виктор Ступин выдал, а потом и переоформил лицензию на сбор и транспортировку отходов для коммерческой организации своего брата. В результате возник явный конфликт интересов. В конце 2017 года материалы проверки направили в Генеральную прокуратуру России.