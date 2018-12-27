2018-12-27T16:24:26+03:00
Общество

В Воронеже чиновники поздравили с Новым годом представителей общественного самоуправления

Итоговая встреча прошла в управе Ленинского района
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В этом году ТОСы и сотрудники управы Ленинского района в тесном сотрудничестве работали над благоустройством территории. Совместными усилиями удалось реализовать несколько общественно-полезных проектов. В их числе лыжероллерная трасса на улице Херсонской, ставшая стартом проекта создания на территории урочища «Чижовская дача» спортивно-досугового комплекса, реконструкция нескольких старых и строительство новых скверов. Построена нагорная лестница на улице Крылова.

26 декабря в актовом зале управы собрались представители ТОСов, чтобы подвести итоги года.

- Сегодня в этом зале собрались самые неравнодушные и ответственные люди – настоящие общественные лидеры. С каждым годом жители отмечают позитивные перемены в части благоустройства и санитарного содержания территории, видно активное участие и самих граждан в создании комфортной городской среды. А ваша принципиальная позиция в отстаивании интересов жителей заслуживает самой высокой оценки, - подчеркнул глава управы Сергей Корчевников.

В настоящее время управа курирует пакет проектов общей финансовой емкостью порядка 100 млн. рублей. Причем большую часть суммы составляют частные инвестиции.

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