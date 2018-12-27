В Воронеже клиент ограбил таксиста
Парень выхватил из кармана водительской двери 3500 рублей
Грабителю грозит четыре года заключения.Фото: из архива «КП»
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Воронежские следователи возбудили уголовное дело по статье «грабеж» в отношении 19-летнего жителя областного центра.
В отдел полиции пришел 41-летний водитель такси и рассказал, что накануне стал жертвой ограбления. Получив заказ на перевозку нескольких мужчин в районе Московского проспекта, потерпевший прибыл на место. Клиенты заняли места в салоне, а потом один из них, сидевший за водительским сиденьем, выхватил из кармана на двери деньги и с ними скрылся. Добычей похитителя стали 3500 рублей.
В настоящее время подозреваемый задержан, ему грозит заключение на срок до 4 лет.