В Воронеже клиент ограбил таксиста

СЕГОДНЯ 16:00 2018-12-27T16:00:23+03:00

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Воронежские следователи возбудили уголовное дело по статье «грабеж» в отношении 19-летнего жителя областного центра.

В отдел полиции пришел 41-летний водитель такси и рассказал, что накануне стал жертвой ограбления. Получив заказ на перевозку нескольких мужчин в районе Московского проспекта, потерпевший прибыл на место. Клиенты заняли места в салоне, а потом один из них, сидевший за водительским сиденьем, выхватил из кармана на двери деньги и с ними скрылся. Добычей похитителя стали 3500 рублей.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему грозит заключение на срок до 4 лет.