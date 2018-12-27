За взятку в 100 тысяч рублей воронежский пристав может провести 8 лет в тюрьме

СЕГОДНЯ 15:47 2018-12-27T15:47:14+03:00

Замначальника одного из отделов решил заработать на местной компании

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Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего заместителя старшего судебного пристава одного из районных отделов. Ему предстоит ответить по статье 290 УК РФ (получение взятки).

В ноябре 2018 года этот замначальника отдела потребовал от представителя воронежской компании деньги. Пристав был готов закрыть глаза на незаконное окончание исполнительного производства, если на его банковскую карту поступит определенная сумма.

В декабре представитель организации перевел 100 тысяч рублей на карту должностного лица. Сразу же после этого, пристав был задержан сотрудниками регионального СК, УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

- Следователями проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, с подозреваемым проводятся следственные действия, продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - комментируют в СУ СК РФ по Воронежской области.

А вот приставу грозит до 8 лет лишения свободы.