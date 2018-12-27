2018-12-27T15:29:30+03:00
Общество

В Воронежской области нашли более 350 тысяч контрафактных товаров с символикой Чемпионат мира по футболу

В 2018 году предприимчивые люди пытались заработать на главном спортивном празднике
Виктор ЛЕВШАКОВ
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За прошедшие 11 месяцев внешнеторговый оборот Воронежской области увеличился на 6%. Такие предварительные итоги 2018 года подвела региональная таможня.

Не обошлось, конечно, без контрафакта. И как тут не вспомнить Чемпионат мира по футболу? Чаще всего символику этого праздника спорта незаконно размещали на различных текстильных вещах и настольных играх.

Также предприимчивые люди пытались заработать на печеньях и шоколаде, компьютерной технике и керамике. Всего в течение года выявлено более 350 тысяч контрафактных товаров с Забивакой и другими героями Чемпионата.

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