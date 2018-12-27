В Воронеже начальник склада пойдет под суд за тяжелые ранения рабочего

СЕГОДНЯ 15:07 2018-12-27T15:12:49+03:00

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 29-летнего начальника склада коммерческой организации. Его обвиняют по части 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По версии следствия, в июле 2018 года начальник дал указание двум стропальщикам и машинисту мостового крана выгрузить железобетонные изделия. Работать пришлось в том числе на втором пролете склада на высоте около 2,5 метров. Там не было никаких защитных ограждений, в то же время стропальщикам не предоставили страховочных поясов, да и канатов и тросов, за которых им можно было бы закрепить, не было. В итоге 54-летний рабочий упал вниз, получив тяжелые травмы.

- На предварительном следствии начальник склада частично признал вину, - рассказал руководитель следственного отдела по Советскому району города Воронежа регионального СК России Андрей Филимонов. – Наши сотрудники изъяли и приобщили к материалам уголовного дела документацию из коммерческой организации, а также материалы расследования этого несчастного случая из государственной инспекции труда. Они также допросили свидетелей и получившего травмы рабочего, получили результаты судебных экспертиз. В итоге доказательств вины руководителя оказалось достаточно для направления дела в суд. Самое суровое наказание, грозящее начальнику склада, - год лишения свободы.