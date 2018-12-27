Воронежцев предупредили, овощи каких производителей не стоит использовать для салатов

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-27T15:01:50+03:00

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Российский институт потребительских испытаний перед Новым Годом и Рождеством проверил морковь и свеклу, которым предстоит стать компонентами традиционных праздничных салатов, на содержание вредных веществ. Контрольную закупку провели в таких сетях, как "Магнит", "Пятерочка", "О'КЕЙ" и "Ашан" в крупных российских городах - в том числе и в Ворнонеже. Как оказалось, более 40 % образцов содержат превышенное количество нитратов.

Всего для теста закупили 11 образцов свеклы и 8 образцов моркови. Не соответствуют нормативам овощи следующих производителей: ООО «Компания УралОвощ» (Пермский край), ООО «Скорпион» (Самарская обл.), ООО «Партнер Плюс» (Ростовская обл.), Фермерское хозяйство «Новицких» из Белоруссии, "ЧУДО-ОГОРОД" - ОАО «Прохладное».