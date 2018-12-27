2018-12-27T14:54:32+03:00
Общество

Новый год 2019 в Воронеже: Горожанам напомнили, куда звонить в случае ЧП

И как вести себя в местах проведения праздничных мероприятий
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Виктора Левшаковафото Виктора ЛевшаковаФото: из архива «КП»
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Вопросы безопасности при проведении массовых мероприятий в Воронеже обсудили на городской антитеррористической комиссии. Чиновники попросили горожан воздержаться в дни новогодних торжеств от поездок в центр города на личном транспорте, и воспользоваться услугами общественного.

Также горожанам напомнили правила поведения в местах скопления народа и телефоны оперативных служб, по которым надо звонить в случае нештатных ситуаций:

аппарат Оперативного штаба 8 (473) 222-98-76

дежурная служба УФСБ России по Воронежской области 8 (473) 255-04-44

дежурная часть ГУ МВД России по Воронежской области 8 (473) 251-12-16

единая дежурно – диспетчерская служба Воронежа 8 (473) 222-33-12, 8 (473) 222-33-15, 112 (с мобильного телефона).

В целях личной безопасности запрещено принимать от незнакомцев пакеты и сумки, а также оставлять свои вещи без присмотра. Обращайте внимание на "забытые" предметы: чемоданы, сумки, портфели, свертки, книги и пр.

Читайте также, как в праздники будут работать медучреждения.

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