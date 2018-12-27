В Воронеже будут судить сына, убившего мать
Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 28-летнего воронежца. Его обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
В октябре 2018 года в квартире дома на улице Молодогвардейцев Советского района мать начала ругать сына за то, что он выпил и вообще нигде не работает, сидит у нее на шее и даже по дому не помогает. Отпрыск в ярости зверски избил женщину. Мать умерла от внутричерепной травмы.
- На предварительном следствии мужчина признал свою вину, его отправили в следственный изолятор. Наши сотрудники собрали достаточно доказательств, в частности, показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, – рассказал руководитель следственного отдела по Советскому району города Воронежа регионального СК России Андрей Филимонов.