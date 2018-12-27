Воронежскую многоэтажку эвакуировали из-за вспыхнувшей в квартире елки

СЕГОДНЯ 13:56 2018-12-27T14:01:01+03:00

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Вечером во вторник, 25 декабря, пришлось эвакуировать жителей многоэтажки в микрорайоне Боровое из-за пожара на 17 этаже. В сообществе, созданном для жильцов микрорайона, соседи делились рассказами о том, как выбегали из квартир, наспех одеваясь и вынося детей. К дому на улице Сельской подъехали четыре пожарных машины, чтобы потушить вспыхнувшую елку и другие предметы в комнате, на которые перекинулся огонь.

Как сообщают жители Борового, причиной пожара стала неисправная светящаяся подставка для ели. В квартире на момент происшествия была бабушка с ребенком. Они успели выйти наружу. Сама хозяйка квартиры поблагодарила соседей за сочувствие и поддержку, уточнив, что с ее домашними все в порядке, а "остальное - дело наживное".

Напуганные случившимся собственники жилья в Боровом стали делиться своими соображениями. Вот что пишет жительница дома № 95е:

- После вчерашней новости я вся не в себе. Представила, у нас может такое случится, и куда бежать... А ведь у нас в доме нет пожарной лестницы! И как тогда дом сдали без этого? Ведь это же безопасность людей в первую очередь!