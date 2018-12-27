2018-12-27T14:27:12+03:00
Происшествия

Домработница украла у воронежца драгоценностей больше чем на миллион

Ювелирные украшения незаметно пропадали в течение четырех лет
Елена ФЕДЯШЕВА
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Злоумышленница крала драгоценности понемногуЗлоумышленница крала драгоценности понемногуФото: из архива «КП»
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Житель Воронежа написал в полицию заявление о краже из его квартиры, расположенной на улице Пятницкого, ювелирных изделий более чем на миллион рублей. Мужчина также сообщил, что подозревает в причастности к исчезновению драгоценностей 60-летнюю домработницу, которая на протяжении четырех лет убирала в квартире. Подозреваемую задержали, она призналась в совершении кражи. Женщина рассказала, что с 2014 по 2918 год мелкими партиями воровала ювелирные изделия и деньги владельцев квартиры, пользуясь моментом, когда хозяев не было дома.

- В ходе обыска часть похищенного была изъята, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. - В настоящее время подозреваемая.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает до 10 лет тюрьмы.

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