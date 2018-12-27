Перед Новым годом в Воронеже задержали чиновника с взяткой от алкобизнесмена

СЕГОДНЯ 13:37 2018-12-27T15:34:01+03:00

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Ранним утром 25 декабря на улице Обручева в ходе совместной операции полиции и ФСБ, по неофициальной информации, был задержан заместитель начальника отдела лицензирования, лицензионного контроля и декларирования Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Как сообщил собственный источник «КП-Воронеж», чиновника поймали с поличным, когда воронежский предприниматель передавал ему «вознаграждение». Деньги были меченными, так что выкрутиться у представителя регионального ДИЗО вряд ли получится. По предварительным данным, замначальника за ежемесячные выплаты в 30 тысяч рублей обещал бизнесмену покровительство.

Мол, будешь платить – будешь вовремя знать о внеплановых проверках соблюдения лицензионных требований. Учитывая, что предприниматель занимался продажей алкоголя, к которому внимание особо повышено во время новогодних праздников, предложение, как говорится, было таким, от которого невозможно отказаться. К тому же чиновник обещал сделать так, чтобы бизнесмену не грозили протоколы на незаконную продажу спиртного.

По предварительной информации, чиновник ближайший месяц, скорее всего, проведет в СИЗО. А это значит, что ему не придется задумываться, где и с кем встречать Новый год, а также какой алкоголь покупать к столу.

В пресс-службе регионального СУ СК подтвердили, что 36-летнему сотруднику департамента предстоит ответить по статье 290 УК РФ (получение взятки). А это до 8 лет лишения свободы.