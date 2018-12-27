2018-12-27T14:03:14+03:00
Общество

Воронежца, прокатившегося по тротуару, нашли и наказали

Мужчине грозит штраф в 2000 рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежская госавтоинспекция проверила факт нарушения правил дорожного движения, зафиксированный очевидцем. Запись, на которой водитель автомобиля «Нива-Шевроле» лихо проезжает по тротуару на улице Лебедева разместили в интернете. В ходе проверки полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 52-летний житель Воронежа.

- Правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.15 «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.- Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей.

Полицейские напоминают, что каждый воронежец, ставший свидетелем нарушений Правил дорожного движения, может сообщить об этом факте дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02 (круглосуточно).

Фото и видеоматериалы, подтверждающие факт нарушения, можно направлять, воспользовавшись официальным сайтом ГИБДД (www.gibdd.ru), в разделе «Прием обращений».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже клиент ограбил таксиста
За взятку в 100 тысяч рублей воронежский пристав может провести 8 лет в тюрьме
В Воронежской области нашли более 350 тысяч контрафактных товаров с символикой Чемпионат мира по футболу
В Воронеже начальник склада пойдет под суд за тяжелые ранения рабочего
Воронежцев предупредили, овощи каких производителей не стоит использовать для салатов
Новый год 2019 в Воронеже: Горожанам напомнили, куда звонить в случае ЧП
В Воронеже будут судить сына, убившего мать
Воронежскую многоэтажку эвакуировали из-за вспыхнувшей в квартире елки
Домработница украла у воронежца драгоценностей больше чем на миллион
Перед Новым годом в Воронеже задержали чиновника с взяткой от алкобизнесмена
Владимир Стромов: ТГУ - 100 лет в истории…
В Хоперском заповеднике под Воронежем провели "перепись бобров": их оказалось около 630
Воронежский «Факел» в межсезонье сразится с командой датской Суперлиги
Истории, которые греют душу
В Воронеже Щелкунчик танцует брейк-данс
В воронежском поселке Краснолесный появится новый Дом культуры
Велогонщик Денис Меньшов, выступавший за Воронеж, стал спортивным директором команды «Газпром-Русвело»
Воронежская казна завершит год с профицитом в 97 миллионов рублей
В 2019 году в Воронеже благоустроят парк «Орленок» и улицу Димитрова
Жилищная инспекция пригрозила воронежским УК штрафами за сосульки на карнизах
В Воронеже поставили «двухэтажный» «Пер Гюнт»