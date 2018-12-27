Воронежца, прокатившегося по тротуару, нашли и наказали

СЕГОДНЯ 13:21 2018-12-27T14:03:14+03:00

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Воронежская госавтоинспекция проверила факт нарушения правил дорожного движения, зафиксированный очевидцем. Запись, на которой водитель автомобиля «Нива-Шевроле» лихо проезжает по тротуару на улице Лебедева разместили в интернете. В ходе проверки полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 52-летний житель Воронежа.

- Правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.15 «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.- Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей.

Полицейские напоминают, что каждый воронежец, ставший свидетелем нарушений Правил дорожного движения, может сообщить об этом факте дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02 (круглосуточно).

Фото и видеоматериалы, подтверждающие факт нарушения, можно направлять, воспользовавшись официальным сайтом ГИБДД (www.gibdd.ru), в разделе «Прием обращений».