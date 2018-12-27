2018-12-27T13:02:13+03:00
Звезды

В Воронеже Щелкунчик танцует брейк-данс

Необычное сказочное шоу для детей
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото предоставлено организаторами.фото предоставлено организаторами.
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В Воронеже показали премьеру необычного «Щелкунчика». Это иммерсивный спектакль, где нет классического разделения на сцену и зрительный зал, а дети становятся не только зрителями, но и участниками представления. Например, один из главных героев - Автор сказки - может подсесть к ребятам, чтобы завести с ними диалог. Рядом происходят чудеса и оживают игрушки. В спектакле много музыки и хореографии, также световое шоу.

Вторая часть программы еще более интерактивная. Каждый ребенок получает браслет, с помощью которого сможет совершать чудеса. Дети отправятся в «путешествие» - по Стране Снежинок, где участвуют в бумажном шоу, по Стране сладостей, где играют большими конфетами, по Стране цветов, где разгадывают загадки, в Стране неприятностей охотятся на цифровых мышей, а в Стране красок участвуют в мастер-классе. Благодаря пройденным испытаниям и накопленному на браслетах «волшебству», юные зрители помогут Мари снять чары с Щелкунчика, чтобы из куклы он превратился в прекрасного принца.

В финале сказочного шоу ребята по видео-трансляции свяжутся с Дедом Морозом и пригласят его в гости, примут участие в зажигательном танцевальном баттле вместе с балериной и Дедом Морозом, а Щелкунчик научит детвору танцевать брейк.

Сказочное шоу «Щелкунчик. Новые главы» покажут также 30 декабря и на новогодних каникулах со 2 по 5 января в Saburov Hall, начало в 15.00.

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