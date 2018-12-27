2018-12-27T12:51:13+03:00
Общество

В воронежском поселке Краснолесный появится новый Дом культуры

За пять лет на реконструкцию учреждений культуры направят 100 миллионов рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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На днях мэрия Воронежа объявила о приобретении в собственность культурно-досугового центра на Ленинском проспекте, 201, выкуп которого намечен на 2020 год. Кроме того, до 2023 года горадминистрация планирует провести капитальный ремонт ряда зданий и помещений учреждений культуры.

– На сегодняшний день нам предварительно одобрено финансирование из регионального бюджета капитального ремонта дома культуры «Шинник» на 30 млн. руб., а также Городского дворца культуры (ДК «Машиностроителей») – уже в 2019 году. Поэтому и это обещание будет выполнено с опережением сроков и превышением объемов, – отметил Вадим Кстенин.

Предполагается, что на эти цели выделят 100 миллионов рублей. Кроме того мэр рассказал о предстоящем заключении 28 декабря контракта на проектирование Дома культуры в поселке Краснолесном, вопросы финансирования этих работ уже решены на уровне правительства области.

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