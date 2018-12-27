Велогонщик Денис Меньшов, выступавший за Воронеж, стал спортивным директором команды «Газпром-Русвело»

СЕГОДНЯ 12:09 2018-12-27T12:28:20+03:00

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Генеральный менеджер российской профессиональной велокоманды Gazprom — RusVelo Ренат Хамидулин рассказал об изменениях в кадровом составе менеджемента:

- Ряды спортивных директоров пополнили Денис Меньшов, Евгений Петров и Андрей Соломенников, которые с большим энтузиазмом принялись за дело, также вернулся к работе с командой Микеле Девоти. Я уверен, что они передадут свой опыт молодым и сделают все возможное, чтобы наши гонщики добивались высоких результатов.

Денис Меньшов, в последние годы спортивной карьеры выступавший в параллельном зачете за Воронеж и Орел, прокомментировал свое назначение:

- В последние два года мы часто общались с Ренатом (Хамидулиным – ред.), обсуждая возможность моего присоединения к тренерскому штабу. Мне потребовалось время, чтобы созреть для этого решения. Стать частью единственной российской профессиональной команды — это радостное для меня событие. Надеюсь, что мой опыт будет полезен и я смогу передать его молодым гонщикам, которых в команде немало.

Напомним, Денис Меньшов был одним из лучших российских шоссейных велогонщиков. Он побеждал на самых престижных мировых многодневках: испанской «Вуэльте» в 2007 году и итальянской Джиро д’Италия в 2009 году. 20 мая 2013 года Денис заявил о завершении карьеры гонщика из-за проблем с коленом. В июле 2014 года Меньшова обвинили в употреблении допинга – переливании крови – на нескольких многодневках Тур де Франс. В частности, показания против нашего спортсмена дал его бывший коллега по команде Rabobank Михаэль Расмуссен. Меньшов свою вину не признал, однако был дисквалифицирован на два года. После ухода из спорта наконец-то смог уделять большое внимание семье, а она у него большая – жена Надежда и четверо детей.

Учитывая последние изменения, состав спортивных директоров Gazprom — RusVelo выглядит так: Алексей Марков, Микеле Девоти, Александр Серов, Денис Меньшов, Евгений Петров, Паоло Розола, Андрей Соломенников.

Состав велогонщиков Gazprom — RusVelo на 2019: Ильдар Арсланов, Игорь Боев, Александр Власов, Антон Воробьёв, Александр Евтушенко, Евгений Коберняк, Влад Куликов, Александр Куликовский, Алексей Курбатов, Степан Курьянов, Мамыр Сташ, Денис Некрасов, Артем Ныч, Александр Порсев, Петр Рикунов, Иван Ровный, Алексей Рыбалкин, Евгений Шалунов, Сергей Шилов, Николай Черкасов.