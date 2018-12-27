Воронежская казна завершит год с профицитом в 97 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:06 2018-12-27T12:11:44+03:00

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Мэрия Воронежа надеется завершить 2018 год с профицитом бюджета в размере 97 миллионов рублей, впервые за долгие годы. По предварительным расчетам, городские доходы составят 21,9 миллиарда рублей, а расходы – 21,8 миллиарда. Прибыль казны чиновники рассчитывают направить на снижение муниципального долга, который по итогам года сократился на 611 миллионов рублей. Сократились и затраты на обслуживание кредита – на 90 миллионов Это стало возможным, благодаря перекредитованию на более выгодных условиях: ставка снизилась с 9% до 7,9% годовых.

На следующий год прогнозируемые доходы городского бюджета составят 17,54 миллиарда, а расходы – 17,86 миллиарда рублей. Дефицит казны составит 322,9 миллиона рублей.