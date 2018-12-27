В 2019 году в Воронеже благоустроят парк «Орленок» и улицу Димитрова

СЕГОДНЯ 11:35 2018-12-27T11:35:42+03:00

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В уходящем году в Воронеже в общей сложности благоустроили больше 30 общественных пространств. Среди них такие крупные и знаковые проекты, как Советская площадь, территория у музея «Арсенал» и на улице Димитрова. В обновленном виде предстали Комсомольский сквер, Университетская площадь, сквер Ильича, где установили макет баркалона «Меркурий».

К реализации 19 проектов привлекли внебюджетные средства.

В 2019 году администрация Воронежа займется комплексным благоустройством площади Победы, на проект выделят 150 миллионов рублей. В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» проведут реконструкцию проспекта Революции, парка «Орленок» и вторую очередь общественного пространства на улице Димитрова. На эти цели выделят 350 миллионов рублей. В планах мэрии также благоустройство ста придомовых территорий за счет 245 миллионов рублей.

- За счет средств грантов для ТОСов и привлечения инвестиций социально ответственного бизнеса будут приведены в порядок и локальные общественные пространства – скверы и небольшие парки, - отметили в пресс-службе мэрии. - Также запланировано обновить площадь перед Театром оперы и балета и зайти в сквер, где расположен памятник Пушкину – но благоустройство там будет зависеть от того, начнется ли реконструкция самого театра.